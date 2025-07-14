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Спорт

Чемпионы "Уимблдона-2025" Синнер и Швёнтек станцевали вместе

Теннис Танец чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 15:43 Фото: Instagram/wimbledon
Лучший теннисист планеты Янник Синнер (Италия) и третья ракетка мира среди женщин Ига Швёнтек (Польша) станцевали на торжественном ужине чемпионов "Уимблдона-2025", сообщает Zakon.kz.

По завершении Открытого чемпионата Великобритании по теннису состоялся торжественный вечер в честь призеров травяного турнира, где главной танцевальной парой стали Янник Синнер и Ига Швёнтек.

Оба теннисиста в минувшие выходные стали триумфаторами "Уимблдона" в одиночном разряде.

Итальянец в решающем матче английского чемпионата обыграл испанца Карлоса Алькараса – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

23-летний Синнер в четвертый раз завоевал статус чемпиона турниров "Большого шлема". Титул в Лондоне стал 20-м в его профессиональной карьере.

Польская спортсменка Ига Швёнтек в матче за титул разгромила американку Аманду Анисимову – 6:0, 6:0. Благодаря этому успеху она стала шестикратной победительницей гранд-слэмов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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