Чемпионы "Уимблдона-2025" Синнер и Швёнтек станцевали вместе

Лучший теннисист планеты Янник Синнер (Италия) и третья ракетка мира среди женщин Ига Швёнтек (Польша) станцевали на торжественном ужине чемпионов "Уимблдона-2025", сообщает Zakon.kz.

По завершении Открытого чемпионата Великобритании по теннису состоялся торжественный вечер в честь призеров травяного турнира, где главной танцевальной парой стали Янник Синнер и Ига Швёнтек.

Оба теннисиста в минувшие выходные стали триумфаторами "Уимблдона" в одиночном разряде.

Итальянец в решающем матче английского чемпионата обыграл испанца Карлоса Алькараса – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

23-летний Синнер в четвертый раз завоевал статус чемпиона турниров "Большого шлема". Титул в Лондоне стал 20-м в его профессиональной карьере.

Польская спортсменка Ига Швёнтек в матче за титул разгромила американку Аманду Анисимову – 6:0, 6:0. Благодаря этому успеху она стала шестикратной победительницей гранд-слэмов.