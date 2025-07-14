Лука Модрич прибыл в Италию и обратился к фанатам клуба "Милан"

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич прилетел в Италию для подписания контракта с легендарным клубом "Милан". Перед заключением договора лидер хорватской сборной обратился к болельщикам "россонери", сообщает Zakon.kz.

Экс-звезда мадридского "Реала" только на прошлой неделе провел последний матч в футболке "сливочных".

После поединка КЧМ-2025 против ПСЖ у Модрича истек срок контракта, и он стал свободным агентом.

"Всем привет, только что приземлился в Милане. Очень счастлив быть здесь и начать новый этап своей карьеры. Всех обнимаю". Лука Модрич

Самый титулованный футболист "Реала" ранее договорился о контракте с "красно-черными" до конца 2026 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Примерная заработная плата Модрича в "Милане" составит 3-3,5 млн евро, а сам он будет носить майку под номером 14.