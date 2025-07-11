Самый титулованный футболист "Реала" переходит в легендарный клуб

39-летний хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич покидает клуб, где провел большую часть своей карьеры и завоевал огромное количество трофеев. С нового сезона он наденет футболку итальянского "Милана", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 11 июля прославленный игрок простился с королевским клубом и его болельщиками. Модрич является рекордсменом "Реала" по выигранным титулам, в его копилке 28 побед за 13 сезонов в майке "сливочных".

"Незабываемая, славная и победная эпоха закончилась. То, что я пережил, приносит мне еще большую радость. Воспоминания обо всем, чего здесь добился, делают меня очень счастливым, даже, если все позади. Я вырос как игрок и человек. Мадрид дал мне все и за это буду благодарен всю жизнь. Всегда буду болеть за "Реал". Это был долгий и незабываемый путь. У меня появился еще один дом вдали от Родины – Мадрид и Испания. Со временем буду еще лучше осознавать свои достижения, ведь мне понадобится время, чтобы переварить все эмоции". Лука Модрич

Из достоверных источников стало известно, что лидер сборной Хорватии подписал однолетний контракт со знаменитым клубом из Италии – "Миланом".

"Быть игроком, кто завоевал больше всего титулов в лучшем клубе в истории футбола, это впечатляет. Но дело не только в этом, есть и другие вещи, например, любовь болельщиков. Я всегда помню об этом, потому что ее никто не сможет у тебя отнять. Людей не обманешь, и они не будут уважать тебя только потому, что выступаешь за "Реал". Но та любовь, которую они мне подарили, невероятна. Я и представить себе не мог". Лука Модрич

Модрич надел майку мадридского коллектива в 2012 году и накануне провел последний матч в его составе. Прощальный матч получился не таким уж и радостным.

39-летний хавбек и его коллеги были разгромлены ПСЖ (0:4) в рамках 1/2 финала клубного чемпионата мира.