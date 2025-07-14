"Барселона" подписала 19-летнего шведского форварда из "Копенгагена"

14 июля чемпион Испании по футболу, каталонская "Барселона" официально объявила о переходе шведского нападающего Руни Бардагжи из датского "Копенгагена", сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "сине-гранатовых", контракт с молодым футболистом, уроженцем Кувейта подписан до 2029 года.

"19-летний правый вингер известен своей техникой, скоростью и голевой мощью. Он обладает качествами, которые делают его перспективным игроком в будущем". Заявление ФК "Барселона"

Бардагжи один из самых востребованных молодых игроков Европы. Из-за серьезной травмы он почти год не выходил на поле. Несмотря на эту неудачу и восстановление, его уровень игры стал заметен с момента возвращения.

Руни известен своей индивидуальной игрой, умением обыгрывать соперников и эффективностью у ворот. За время выступлений в "Копенгагене" он трижды становился чемпионом Дании и дважды завоевал Кубок страны, внеся решающий вклад в успех команды.

Шведский вингер присоединяется к "блаугране", которая два месяца назад в 28-й раз в своей истории выиграла Ла Лигу.