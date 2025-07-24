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Спорт

Новый наставник "Аль-Насра" оценил значимость Роналду для мирового футбола

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 13:50 Фото: Instagram/alnassr
Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" входит в предстоящий сезон с новым главным тренером – 71-летним португальским специалистом Жорже Жезушом, сообщает Zakon.kz.

Наставник, который уже имеет опыт работы в саудовском чемпионате, после прихода в новую команду лестно отозвался о своем соотечественнике Криштиану Роналду.

"Роналду – фигура мирового масштаба и величайшая знаменитость, он выходит далеко за пределы футбола. Криштиану 40 лет, и он все еще играет. Наши мысли за пределами футбола очень похожи. Мне за 70 лет, но я этого не ощущаю ни психологически, ни физически. В Португалии не знаем, как его оценить". Жорже Жезуш

Экс-тренер "Аль-Хиляла" Жорже Жезуш встал у руля команды Роналду десять дней назад.

И спустя время наставник выехал с новым клубом на предсезонный тренировочный лагерь в Австрию, но пока без Роналду, который получил небольшой отдых.

Стоит отметить, что тренер и его подопечный недавно договорились, что капитан "Аль-Насра" нечасто теперь будет привлекаться к играм.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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