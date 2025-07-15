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Спорт

Аргентинский футболист Фернандес стал обладателем уникального достижения

Футбол Два Титула, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 14:05 Фото: Instagram/chelseafc
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандес вошел в историю мирового футбола, как единственный действующий игрок, кому удалось выиграть чемпионата мира в составе национальной команды и с клубом, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространила пресс-служба "аристократов" после завершения клубного чемпионата мира 2025 года в США.

Как известно, три года назад Энцо Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Тогда турнир прошел в Катаре, где аргентинцы в решающем матче обыграли французов в серии пенальти – 4:2.

А теперь аргентинский хавбек достиг успеха на клубном уровне с "Челси". Его команда стала победителем КЧМ-2025.

В финале лондонский коллектив со скандальным концом разгромил французский ПСЖ – 3:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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