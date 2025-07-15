Аргентинский футболист Фернандес стал обладателем уникального достижения

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандес вошел в историю мирового футбола, как единственный действующий игрок, кому удалось выиграть чемпионата мира в составе национальной команды и с клубом, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространила пресс-служба "аристократов" после завершения клубного чемпионата мира 2025 года в США.

Как известно, три года назад Энцо Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Тогда турнир прошел в Катаре, где аргентинцы в решающем матче обыграли французов в серии пенальти – 4:2.

А теперь аргентинский хавбек достиг успеха на клубном уровне с "Челси". Его команда стала победителем КЧМ-2025.

В финале лондонский коллектив со скандальным концом разгромил французский ПСЖ – 3:0.