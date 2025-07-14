Финал КЧМ-2025 между ПСЖ и "Челси" закончился массовой потасовкой

В ночь на 14 июля решающий поединок клубного чемпионата мира 2025 года завершился скандалом. Английский "Челси" разгромил французский ПСЖ (3:0), а после финального свистка начались массовые разборки представителей обоих клубов, сообщает Zakon.kz.

Напряжение между игроками начало нарастать во втором тайме финальной встречи. Футболисты ПСЖ часто действовали чрезмерно грубо. Одним из главных провокаторов считают полузащитника "парижан" Жоау Невеша, который в одном из эпизодов схватил игрока "аристократов" Кукурелью за волосы. За это португалец получил красную карточку.

Фото: Instagram/chelseafc

Основные разборки начались уже с финальным свистком, когда форвард "Челси" Жоао Педро активно дискутировал с защитником ПСЖ Нуну Мендешем.

В этот момент к конфликту подключился тренер французской команды Луис Энрике, который оттолкнул бразильца. Педро ответил тем же испанскому наставнику, а тот схватил Жоао за шею.

"Мои намерения были предельно ясны, подбежал, чтобы разнять игроков, не хотел, чтобы ситуация стала хуже". Тренер ПСЖ Луис Энрике

В эту секунду случилась массовая потасовка, к которой подключились практически все представители обеих сторон. Благодаря слаженным действиям службы безопасности конфликт удалось погасить.

"Я пошел защищать Андрея Сантоса, видел, что игроки ПСЖ окружили его. Как истинный бразилец я пошел защищать товарища. Тут же оказалось сразу много народу и в этой толпе меня толкнули. Это часть игры. Думаю, они не умеют проигрывать, но это часть футбола. Теперь пришло время праздновать". Игрок "Челси" Жоао Педро

Тем самым парижский клуб не смог выиграть пятый подряд трофей нынешнего сезона. До этого подопечные Луиса Энрике стали победителями в четырех турнирах: Лига 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лига чемпионов УЕФА.