Жусупов стал чемпионом мира по боксу и принес Казахстану третье "золото"

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов 13 декабря завоевал золотую медаль XXIII чемпионата мира по боксу среди любителей под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), который проходит в Дубае, сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке весовой категории до 71 кг Жусупов одержал победу над представителем России Сергеем Колденковым со счетом 4:1. Эта победа стала очередным крупным международным успехом для казахстанского спортсмена, который ранее выиграл чемпионат Азии в 2024 году.

Таким образом, Жусупов принес сборной Казахстана третье "золото" на текущем чемпионате мира.

Еще одну медаль в копилку национальной команды добавил Сабыржан Аккалыков, выступавший в весовой категории до 75 кг. В финале он уступил россиянину Исмаилу Мутсолгову со счетом 0:5 и стал серебряным призером чемпионата мира.

Ранее чемпионами мира стали Сакен Бибосынов (до 54 кг) и Оразбек Асылкулов (до 57 кг).



XXIII чемпионат мира по боксу под эгидой IBA проходит в Дубае со 2 по 13 декабря.