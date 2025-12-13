#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Спорт

Жусупов стал чемпионом мира по боксу и принес Казахстану третье "золото"

Абылайхан Жусупов, бокс, золото, чемпионат мира , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 21:34 Фото: Федерация бокса РК
Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов 13 декабря завоевал золотую медаль XXIII чемпионата мира по боксу среди любителей под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), который проходит в Дубае, сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке весовой категории до 71 кг Жусупов одержал победу над представителем России Сергеем Колденковым со счетом 4:1. Эта победа стала очередным крупным международным успехом для казахстанского спортсмена, который ранее выиграл чемпионат Азии в 2024 году.

Таким образом, Жусупов принес сборной Казахстана третье "золото" на текущем чемпионате мира.

Еще одну медаль в копилку национальной команды добавил Сабыржан Аккалыков, выступавший в весовой категории до 75 кг. В финале он уступил россиянину Исмаилу Мутсолгову со счетом 0:5 и стал серебряным призером чемпионата мира.

Ранее чемпионами мира стали Сакен Бибосынов (до 54 кг) и Оразбек Асылкулов (до 57 кг).

XXIII чемпионат мира по боксу под эгидой IBA проходит в Дубае со 2 по 13 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Боксер Асылкулов принес Казахстану второе "золото" чемпионата мира
20:01, Сегодня
Боксер Асылкулов принес Казахстану второе "золото" чемпионата мира
Казахстанский боксер стал чемпионом мира
19:15, Сегодня
Казахстанский боксер стал чемпионом мира
Казахстанский боксер сразится со скандальным олимпийским чемпионом из Узбекистана
07:25, 09 декабря 2025
Казахстанский боксер сразится со скандальным олимпийским чемпионом из Узбекистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: