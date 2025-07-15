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Спорт

Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу может пройти в Астане

финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу может пройти в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 23:06 Фото: Instagram/kfa_resmi
Ассоциация футзала Казахстана официально подала заявку на проведение решающей стадии Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона 2025/2026 – Финала четырех, сообщает Zakon.kz.

В качестве арены для проведения финального этапа предложен Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. Согласно плану, финальные матчи пройдут в период с 7 по 10 мая 2026 года.

"Эта инициатива направлена на дальнейшее развитие футзала в нашей стране и на укрепление международного имиджа Казахстана. В случае одобрения, финальный этап будет организован на высоком уровне и примет лучшие клубы мира. На сегодняшний день казахстанский футзал уже занял свое место на европейской арене, и эта заявка является логичным продолжением этого пути". Ассоциация футзала Казахстана

Ранее сообщалось, "Кайрат" и "Семей" встретятся с грандами Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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