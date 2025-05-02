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Спорт

"Кайрат" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

футзал, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 23:02 Фото: Instagram/afckairat
2 мая 2025 года алматинский футбольный клуб "Кайрат" вышел в финал игры "Финала четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу во французском Ле-Мане, сообщает Zakon.kz.

В первом полуфинале турнира "Кайрат" встретился с испанским ФК "Картахена", который считался фаворитом матча. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Алматы. Алиссон де Лима оформил дубль (16-я и 36-я минуты), еще один гол забил вратарь Деннис Кавальканти (39-я). У испанцев отличились Мигель Анхель Мельядо (20-я) и Габриэль Мотта, реализовавший пенальти на 40-й минуте.

Фото: Instagram/afckairat

В финале "Кайрат" встретится с победителем пары "Спортинг" (Португалия) – "Пальма" (Испания). Второй полуфинал начнется 3 мая в 00:00.

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Фото Мухит Турсынали
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