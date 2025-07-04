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Спорт

"Кайрат" и "Семей" встретятся с грандами Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

Футзал Итоги Жеребьевки, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 15:00 Фото: Instagram/afckairat
УЕФА провел жеребьевку основного раунда Лиги чемпионов по футзалу сезона 2025/26. В результате этой процедуры два ведущих казахстанских коллектива – "Кайрат" и "Семей" – узнали соперников по предстоящим играм, сообщает Zakon.kz.

Поединки основного раунда самого престижного клубного турнира по футзалу пройдут с 28 октября по 2 ноября.

В плей-офф будущих соревнований выйдут по три лучшие команды из каждой подгруппы. 

Чемпион Казахстана-2025, алматинский "Кайрат", продемонстрирует свое мастерство в четвертой группе, где его оппонентами будут "Спортинг" (Португалия), "Ново Вриеме" (Хорватия) и "Приштина" (Косово). Матчи этого квартета пройдут на хорватской арене.

Вице-чемпион страны "Семей" попал в группу 2 с действующим победителем Лиги чемпионов – испанской "Пальмой", включая "Этуаль" (Франция) и "Хрудим" (Чехия). Лучшая тройка здесь будет определена на испанском паркете.

Соперники казахстанских клубов очень известные и авторитетные дружины Европы. Конечно, "Спортинг" и "Пальма" не нуждаются в представлении.

"Кайрат" только недавно встречался с ними в "Финале четырех" Лиги чемпионов УЕФА, где трофей забрал испанский коллектив, обыграв в решающем матче алматинцев. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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