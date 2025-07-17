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Спорт

В Швейцарии прошло противостояние лучших теннисистов Казахстана

Теннис Победа Шевченко, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 20:38 Фото: Instagram/BUBLIK
В швейцарском Гштааде продолжается грунтовый турнир из серии ATP 250. 17 июля прошли матчи стадии 1/8 финала, где между собой встретились первые номера казахстанской мужской сборной по теннису, сообщает Zakon.kz.

Поединок двух Александров – Бублика и Шевченко получился не особо упорным, как это было ранее. Лучший теннисист республики дал всего лишь один шанс на борьбу своему товарищу по сборной Казахстана. 

Однако вторая ракетка нашей страны показал зубки только в начале второго сета, когда выиграл один гейм у соперника.

В остальных игровых эпизодах Бублик был бесподобен и беспощаден к соотечественнику. В итоге победа за ним за 1 час и 1 минуту – 6:2, 6:3.

Тем самым второй сеяный турнира в Гштааде Александр Бублик пробился в четвертьфинал, где 18 июля сыграет против аргентинца Франциско Комесаньи (№74 ATP).

А в истории личных противостояний между Бубликом и Шевченко на уровне ATP счет стал 2-0 в пользу 31-й ракетки мира.    

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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