Ямаль подписал новый контракт с "Барселоной" и получил номер Месси

Талантливый форвард каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль с нового сезона будет выступать под №10 в своей команде. Эту новость объявили на официальной церемонии в честь продления контракта с 18-летним футболистом, сообщает Zakon.kz.

Как известно, на протяжении 13 лет под десяткой "блауграны" блистал знаменитый Лионель Месси.

После ухода аргентинца в ПСЖ "Барса" отдала этот номер еще одному своему таланту Ансу Фати, но тот из-за травм не смог показать себя и был арендован французским "Монако".

И вот спустя время Ламин Ямаль поменял свой прежний 19-й номер на десятку. Процедура получения нового номера игроком совпала с официальным подписанием контракта с клубом.

Большинство уже в курсе, что стороны договорились еще в конце мая, но тогда вопрос продления был отложен, так как футболист хотел видеть на церемонии свою бабушку.

После наступления совершеннолетия (Ламину 13 июля стукнуло 18 лет) вся процедура наконец-то прошла.

Ямаль выступает за "Барселону" с апреля 2023 года, в прошлом году выиграл чемпионат Европы со сборной Испании.

По условиям нового контракта желающие купить молодого вингера должны выложить в казну каталонского клуба 1 млрд евро.