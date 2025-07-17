Ямаль подписал новый контракт с "Барселоной" и получил номер Месси
Как известно, на протяжении 13 лет под десяткой "блауграны" блистал знаменитый Лионель Месси.
После ухода аргентинца в ПСЖ "Барса" отдала этот номер еще одному своему таланту Ансу Фати, но тот из-за травм не смог показать себя и был арендован французским "Монако".
И вот спустя время Ламин Ямаль поменял свой прежний 19-й номер на десятку. Процедура получения нового номера игроком совпала с официальным подписанием контракта с клубом.
Большинство уже в курсе, что стороны договорились еще в конце мая, но тогда вопрос продления был отложен, так как футболист хотел видеть на церемонии свою бабушку.
После наступления совершеннолетия (Ламину 13 июля стукнуло 18 лет) вся процедура наконец-то прошла.
Ямаль выступает за "Барселону" с апреля 2023 года, в прошлом году выиграл чемпионат Европы со сборной Испании.
По условиям нового контракта желающие купить молодого вингера должны выложить в казну каталонского клуба 1 млрд евро.