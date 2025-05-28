Ямаль станет самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны"

27 мая был подписан новый официальный контракт между 17-летним Ламином Ямалем и каталонской "Барселоной". Теперь желающие купить молодого испанца должны выложить 1 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

Как передает Mundo Deportivo, с предстоящего сезона зарплата талантливого вингера составит 8 млн евро в год чистыми, а с учетом бонусов дойдет до 15-20 млн.

Каталонский коллектив продлил договор с Ламином Ямалем до лета 2031 года.

По сведениям источника, заработки Ламина будут расти в зависимости от его результатов, которые предусматривают различные бонусы, включая вознаграждение за получение "Золотого мяча".

В итоге, суммируя все его доходы, он может стать самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны".

Полтора месяца назад Ламин Ямаль был признан лучшим футболистом планеты в возрастной категории до 22-х лет.

