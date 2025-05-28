#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Спорт

Ямаль станет самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны"

Футбол Высокооплачиваемый игрок, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 13:46 Фото: Instagram/lamineyamal
27 мая был подписан новый официальный контракт между 17-летним Ламином Ямалем и каталонской "Барселоной". Теперь желающие купить молодого испанца должны выложить 1 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

Как передает Mundo Deportivo, с предстоящего сезона зарплата талантливого вингера составит 8 млн евро в год чистыми, а с учетом бонусов дойдет до 15-20 млн.

Каталонский коллектив продлил договор с Ламином Ямалем до лета 2031 года.

По сведениям источника, заработки Ламина будут расти в зависимости от его результатов, которые предусматривают различные бонусы, включая вознаграждение за получение "Золотого мяча".

В итоге, суммируя все его доходы, он может стать самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны".

Полтора месяца назад Ламин Ямаль был признан лучшим футболистом планеты в возрастной категории до 22-х лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Месси и Суарес создали футбольный клуб в Уругвае
Спорт
12:08, Сегодня
Месси и Суарес создали футбольный клуб в Уругвае
"Ролан Гаррос-2025": какие шансы у казахстанцев во втором круге "одиночки"
Спорт
11:21, Сегодня
"Ролан Гаррос-2025": какие шансы у казахстанцев во втором круге "одиночки"
Хоккеисты "Эдмонтона" находятся в шаге от чемпионства на Западе НХЛ
Спорт
10:04, Сегодня
Хоккеисты "Эдмонтона" находятся в шаге от чемпионства на Западе НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: