Ламин Ямаль появился с новой девушкой на чествовании "Барселоны"

18-летний звездный футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль пришел на праздничный ужин своего клуба с новой пассией – инфлюенсером Инес Гарсией, сообщает Zakon.kz.

Самый дорогостоящий молодой футболист планеты (200 млн евро) накануне посетил праздничный ужин "блауграны" в честь победы в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

Ямаля на этом вечере сопровождала 20-летняя испанская модель и блогерша Инес Гарсия, о романе с которой пишет ряд СМИ уже около месяца.

Девушка не менее популярна, чем ее бойфренд, она имеет около полумиллиона подписчиков в TikTok.

Ранее талантливый вингер был в отношениях с аргентинской рэпершей Ники Николь, но они расстались в ноябре 2025 года.

Что касается профессиональных обязанностей Ямаля, то он сейчас проходит восстановление в клубе после травмы в одной из игр чемпионата Испании.

На днях вышла информация, что он пропустит старт ЧМ-2026 по футболу.