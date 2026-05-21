Ламин Ямаль появился с новой девушкой на чествовании "Барселоны"
Фото: Instagram/FCBarcelona
18-летний звездный футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль пришел на праздничный ужин своего клуба с новой пассией – инфлюенсером Инес Гарсией, сообщает Zakon.kz.
Самый дорогостоящий молодой футболист планеты (200 млн евро) накануне посетил праздничный ужин "блауграны" в честь победы в Ла Лиге и Суперкубке Испании.
Ямаля на этом вечере сопровождала 20-летняя испанская модель и блогерша Инес Гарсия, о романе с которой пишет ряд СМИ уже около месяца.
Девушка не менее популярна, чем ее бойфренд, она имеет около полумиллиона подписчиков в TikTok.
Ранее талантливый вингер был в отношениях с аргентинской рэпершей Ники Николь, но они расстались в ноябре 2025 года.
Что касается профессиональных обязанностей Ямаля, то он сейчас проходит восстановление в клубе после травмы в одной из игр чемпионата Испании.
На днях вышла информация, что он пропустит старт ЧМ-2026 по футболу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript