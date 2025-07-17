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Спорт

Неймар принес победу "Сантосу" в матче с лидером чемпионата Бразилии

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 12:50 Фото: Instagram/SANTOSfc
В ночь на 17 июля прошел поединок 14-го тура чемпионата Бразилии, где "Сантос" принимал "Фламенго". Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0 благодаря единственному голу своей звезды Неймара, сообщает Zakon.kz.

33-летний форвард отличился за шесть минут до финального свистка, а его клуб одержал вторую победу подряд в местном чемпионате.

В итоге "Сантос" остановил "Фламенго", который до этого имел три победы подряд и лидирует в турнирной таблице бразильского первенства с активом в 27 очков.

А для Неймара гол в ворота соперника стал первым в текущем сезоне.

Победа над "Фламенго" позволила "Сантосу" подняться на 13-ю строчку турнирной таблицы, набрав 14 баллов.

В 15-м туре команда Неймара 20 июля встретится на выезде с "Мирасолем".

Три недели назад звезда сборной Бразилии подписал новый контракт с "Сантосом" до конца 2025 года с возможностью продления.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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