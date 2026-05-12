#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Роналду сделал заявление перед золотым матчем в саудовском чемпионате

Футбол Обращение Фанатам, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 14:58 Фото: Instagram/Cristiano
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду обратился к болельщикам своего клуба "Аль-Наср" до начала поединка против "Аль-Хиляля" в рамках 32-го тура саудовской Суперлиги, сообщает Zakon.kz.

Этот матч, который пройдет вечером 12 мая, будет очень важным в распределении призовых мест, а точнее, по его исходу будет решена судьба золотых медалей чемпионата.

И в преддверии центрального поединка тура капитан "Аль-Насра" призвал фанатов яростно поддержать родной клуб.

"Ваша поддержка вдохновляла нас каждую неделю. На стадионе, дома и по всему миру. Эта энергия с нами на поле. Давайте сделаем так, чтобы она принесла свои плоды. Для нас, для вас, для "Аль-Насра". До встречи". Криштиану Роналду

На данный час команда Роналду лидирует в турнирной таблице с активом в 82 очка. Главный конкурент "Аль-Хиляль" с одной игрой в запасе отстает на пять баллов.

В случае успеха в предстоящем мачте "Аль-Наср" досрочно станет чемпионом страны. При другом раскладе придется ждать результатов будущих встреч этих двух команд.

А для самого португальца данный титул может стать дебютным в этом турнире.

30 апреля Криштиану забил 970-й свой карьерный гол и добыл важную победу для клуба.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол 971 Гол
10:42, 08 мая 2026
Роналду находится в шаге от первого "золота" в саудовском чемпионате
Футбол Три Награды
16:05, 17 июля 2025
Роналду выиграл сразу три награды чемпионата Саудовской Аравии
Футбол Дубль Португальца
10:42, 22 января 2025
Роналду оформил дубль и возглавил список снайперов саудовского чемпионата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурасыл Галым - Сеонгмин Квон (Южная Корея) полуфинал ЧА
15:02, Сегодня
Казахстанский боксёр победил корейца и претендует на "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
Перед стартом боя Муллажонова - Баалла
14:44, Сегодня
Олимпийский чемпион из Узбекистана узнал неприятную новость после допингового скандала
Козленко из &quot;Кызылжара&quot; интересен &quot;Партизану&quot;
14:40, Сегодня
Легионер клуба КПЛ может перейти в легендарную сербскую команду
Японский лидер &quot;Улытау&quot; выступил с заявлением о своих соотечественниках в КПЛ
14:23, Сегодня
Японский лидер "Улытау" выступил с заявлением о своих соотечественниках в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: