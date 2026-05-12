Роналду сделал заявление перед золотым матчем в саудовском чемпионате

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду обратился к болельщикам своего клуба "Аль-Наср" до начала поединка против "Аль-Хиляля" в рамках 32-го тура саудовской Суперлиги, сообщает Zakon.kz.

Этот матч, который пройдет вечером 12 мая, будет очень важным в распределении призовых мест, а точнее, по его исходу будет решена судьба золотых медалей чемпионата.

И в преддверии центрального поединка тура капитан "Аль-Насра" призвал фанатов яростно поддержать родной клуб.

"Ваша поддержка вдохновляла нас каждую неделю. На стадионе, дома и по всему миру. Эта энергия с нами на поле. Давайте сделаем так, чтобы она принесла свои плоды. Для нас, для вас, для "Аль-Насра". До встречи". Криштиану Роналду

На данный час команда Роналду лидирует в турнирной таблице с активом в 82 очка. Главный конкурент "Аль-Хиляль" с одной игрой в запасе отстает на пять баллов.

В случае успеха в предстоящем мачте "Аль-Наср" досрочно станет чемпионом страны. При другом раскладе придется ждать результатов будущих встреч этих двух команд.

А для самого португальца данный титул может стать дебютным в этом турнире.

30 апреля Криштиану забил 970-й свой карьерный гол и добыл важную победу для клуба.