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Спорт

Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"

Мирра Андреева победила на Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 04:00 Фото: Instagram/mariasharapova
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила соотечественницу Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос", втором в сезоне турнире "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

Поздравление Шарапова разместила 6 июня у себя в Instagram.

"Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона", – написала Шарапова.
Мирра Андреева победила на Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 04:00

Фото: Instagram/mariasharapova

6 июня на центральном корте Парижа имени Филиппа Шатрие завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису среду женщин в одиночном разряде, где успеха добилась 19-летняя россиянка Мирра Андреева.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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