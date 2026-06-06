Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"
Фото: Instagram/mariasharapova
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила соотечественницу Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос", втором в сезоне турнире "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.
Поздравление Шарапова разместила 6 июня у себя в Instagram.
"Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона", – написала Шарапова.
6 июня на центральном корте Парижа имени Филиппа Шатрие завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису среду женщин в одиночном разряде, где успеха добилась 19-летняя россиянка Мирра Андреева.
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