Швёнтек и клубника: победительница "Уимблдона-2025" получила неожиданный подарок
Фото: j48tennis
Особенный подарок для польской теннисистки Иги Швёнтек преподнес известный бренд LEGO, сообщает Zakon.kz.
Удивлением от подарка теннисистка поделилась 17 июля на своей странице в Instagram.
"Вернувшись домой, я была "слегка" удивлена LEGO. Это великолепная клубника из кубиков, которая напомнит мне, как важны маленькие радости и удовольствия в жизни. Спасибо за этот особенный подарок!" – подписала фотографию с игрушечной клубникой Ига.
Фото: Instagram/iga.swiatek
Клубника и Швёнтек стали часто упоминаться после того, как теннисистка призналась, что ее любимым блюдом является паста с клубникой. Так, сразу после победы на "Уимблдоне" 12 июля, премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил Игу Швёнтек своим фото, на котором он ест пасту с клубникой.
Smacznego! 🏆 pic.twitter.com/aSNKNIh4uw— Donald Tusk (@donaldtusk) July 12, 2025
А польский производитель макарон Lubella объявил о запуске вот такой ракеточной пасты.
Фото: Instagram/lubella_uwielbiam
Женский финал "Уимблдона" посетила принцесса Уэльская.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript