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Спорт

Швёнтек и клубника: победительница "Уимблдона-2025" получила неожиданный подарок

Ига Швёнтек любит макароны с клубникой, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 03:44 Фото: j48tennis
Особенный подарок для польской теннисистки Иги Швёнтек преподнес известный бренд LEGO, сообщает Zakon.kz.

Удивлением от подарка теннисистка поделилась 17 июля на своей странице в Instagram.

"Вернувшись домой, я была "слегка" удивлена LEGO. Это великолепная клубника из кубиков, которая напомнит мне, как важны маленькие радости и удовольствия в жизни. Спасибо за этот особенный подарок!" – подписала фотографию с игрушечной клубникой Ига.

Фото: Instagram/iga.swiatek

Клубника и Швёнтек стали часто упоминаться после того, как теннисистка призналась, что ее любимым блюдом является паста с клубникой. Так, сразу после победы на "Уимблдоне" 12 июля, премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил Игу Швёнтек своим фото, на котором он ест пасту с клубникой.

А польский производитель макарон Lubella объявил о запуске вот такой ракеточной пасты.

Фото: Instagram/lubella_uwielbiam

Женский финал "Уимблдона" посетила принцесса Уэльская.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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