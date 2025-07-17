Швёнтек и клубника: победительница "Уимблдона-2025" получила неожиданный подарок

Особенный подарок для польской теннисистки Иги Швёнтек преподнес известный бренд LEGO, сообщает Zakon.kz.

Удивлением от подарка теннисистка поделилась 17 июля на своей странице в Instagram.

"Вернувшись домой, я была "слегка" удивлена LEGO. Это великолепная клубника из кубиков, которая напомнит мне, как важны маленькие радости и удовольствия в жизни. Спасибо за этот особенный подарок!" – подписала фотографию с игрушечной клубникой Ига.

Фото: Instagram/iga.swiatek

Клубника и Швёнтек стали часто упоминаться после того, как теннисистка призналась, что ее любимым блюдом является паста с клубникой. Так, сразу после победы на "Уимблдоне" 12 июля, премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил Игу Швёнтек своим фото, на котором он ест пасту с клубникой.

А польский производитель макарон Lubella объявил о запуске вот такой ракеточной пасты.

Фото: Instagram/lubella_uwielbiam

Женский финал "Уимблдона" посетила принцесса Уэльская.