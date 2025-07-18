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Спорт

Казахстанская спортсменка пробилась в финал чемпионата по артистическому плаванию

Пробилась в финал чемпионата по артистическому плаванию, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 12:23 Фото: АО "Самрук-Қазына"
Сегодня в Сингапуре состоялся отборочный этап соревнований по артистическому плаванию в дисциплине соло – техническая программа. В состязании приняли участие 35 спортсменок из разных стран.

Представительница Казахстана Карина Магрупова успешно выступила и заняла 12-е место, что позволило ей войти в финал, куда проходят участницы, занявшие места с 1 по 12.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Финал состоится завтра в 15:30 по времени Астаны.

Казахстанская спортсменка тренируется под руководством Жанны Демченко и Натальи Ткаченко.
World Aquatics Championships проходит c 11 июля по 3 августа в Сингапуре. В соревнованиях принимают участие около 2500 спортсменов из более чем 200 стран, которые поборются за медали в шести водных дисциплинах, включая артистическое плавание, плавание, прыжки в воду и водное поло. Чемпионат станет одним из ключевых этапов подготовки к Олимпийским играм.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО"Самрук-Қазына", партнером – Фонд поддержки спорта "Sport Qory".

Фото: АО "Самрук-Қазына"

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Айсулу Омарова
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