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Спорт

Сборная Казахстана вошла в топ-10 на юниорском ЧМ по артистическому плаванию

Сборная Казахстана вошла в топ-10 на юниорском ЧМ по артистическому плаванию, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 18:38 Фото: olympic.kz
В Будапеште (Венгрия) в эти дни проходит юниорский чемпионат мира по артистическому плаванию. В рамках мирового первенства сборная Казахстана приняла участие в групповых соревнованиях (техническая программа), сообщает Zakon.kz.

По итогам выступления наши соотечественницы набрали 250,0992 балла и заняли восьмое место.

Победу одержала сборная России с результатом 290,1267 балла. Спортсменки из Китая набрали 283,0642 балла и заняли второе место, а Испания с 273,0474 балла замкнула тройку лучших.

Отметим, что сегодня, 13 августа, сборная Казахстана выступит в соревнованиях среди дуэтов в технической программе.

На данный момент в активе нашей команды одна медаль. До этого бронзовым призером стал Виктор Друзин (техническая программа).

Ранее сообщалось, что казахстанские пловцы блеснули в США, завоевав четыре медали.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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