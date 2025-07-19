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Спорт

Камалиденова провела самый затяжной поединок Кубка мира-2025 по шахматам

Шахматы Поражение Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 07:43 Фото: Instagram/fide_chess
Поздно вечером 18 июля в грузинском Батуми завершились самые последние матчи стадии 1/8 финала Кубка мира по шахматам среди женщин, в одном из которых приняла участие казахстанка Меруерт Камалиденова (2330), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы FIDE, матч нашей шахматистки против международного гроссмейстера из Индии Вайшали Рамешбабу (2418) был самым продолжительным из всех поединков данной стадии.

После двух стартовых дней шахматистки шли вровень, сыграв по одной ничье. Исход этой битвы решился в блице. Оба игрока обменялись победами в быстрых партиях, доказав, что вполне способны отыграться после неизбежного вылета.

Шахматы Поражение Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 07:43

Фото: fide.com

Камалиденова взяла преимущество в первой игре, воспользовавшись слабостью рокированного короля Вайшали, а во второй игре соперница одержала верх в немного лучшем эндшпиле.

После трех дней сражений все же более опытная Вайшали с небольшим перевесом (4,5:3,5) сумела обыграть Меруерт и пробиться в четвертьфинал Кубка мира-2025.

Несмотря на эту неудачу, Камалиденова очень достойно провела нынешние соревнования, сенсационно обыграв двух топовых шахматисток.

На проходящем в эти дни Кубке мира по шахматам в Грузии завершился ряд матчей третьего раунда. По их итогам одной из участниц 1/8 финала досрочно стала казахстанка Меруерт Камалиденова

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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