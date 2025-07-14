Камалиденова обыграла еще одну топовую шахматистку на Кубке мира-2025

На проходящем в эти дни Кубке мира по шахматам в Грузии завершился ряд матчей третьего раунда. По их итогам одной из участниц 1/4 финала досрочно стала казахстанка Меруерт Камалиденова, сообщает Zakon.kz.

19-летняя соотечественница за выход в четвертьфинал соревнований в Батуми обыграла действующую чемпионку мира среди юниорок – россиянку Анну Шухман (2413).

Камалиденова (2330) заявлена на этот турнир под 59-м номером, в то время как ее соперница посеяна здесь с 27-м рейтингом (2413).

Поединок третьего раунда завершился в пользу Меруерт со счетом 1,5:0,5.

После двух сенсационных побед наша шахматистка второй день подряд в окружении пресс-службы FIDE. Немного ранее Камалиденова отправила домой действующую чемпионку Кубка мира – еще одну россиянку Александру Горячкину.

К сожалению, наш талант 15-летняя Елназ Калиахмет завершила выступление на этих соревнованиях, проиграв узбечке Умиде Омоновой – 0,5:1,5.

Текущий турнир с призовым фондом чуть меньше 700 000 долларов завершится 28 июля.