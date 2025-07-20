Данияр Елеусинов и Иван Дычко быстро расправились с соперниками в США
Фото: pixabay
20 июля Данияр Елеусинов и Иван Дычко провели всего три раунда против своих соперников в США, сообщает Zakon.kz.
Бои прошли на вечере профессионального бокса в Вашингтоне, где Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО) нокаутировал филиппинца Джеймса Бэйкона (27-5, 17 KO).
Иван Дычко (15-0, 14 КО) нокаутировал американца Самуэля Кроссда (11-5-1, 7 КО) уже в первом раунде. Таким образом, Иван Дычко одержал 15-ю победу в профессиональной карьере.
Минувшей ночью в Лондоне Александр Усик вышел защищать свои титулы против Даниэля Дюбуа.
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