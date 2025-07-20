Казахстанские юниоры завоевали три золота на Кубке Азии по триатлону в Малайзии

Юниорская сборная Казахстана по триатлону одержала уверенную победу на Кубке Азии среди спортсменов до 19 лет, который проходил 19-20 июля в малайзийском Кампар, сообщает Zakon.kz.

Турнир собрал 85 сильнейших юниоров из 17 стран, но именно казахстанцы стали главными триумфаторами соревнований.

В индивидуальной спринтерской гонке золото завоевал Рамазан Айнегов, показав лучший результат на всех участках дистанции. Бронзовую медаль в этом же виде выиграл Елмурат Қанай, продемонстрировав высокую выносливость и мощный финиш.

В смешанной эстафете (Mixed Relay) казахстанская команда – Диана Ержанова, Илья Крупяков, Алуа Нурмухамет и Аманат Оразбек уверенно опередила сборные Южной Кореи и Сингапура, занявшие второе и третье места соответственно.

Казахстанцы лидировали на всех этапах и показали высокий уровень командного взаимодействия.

По словам представителей Федерации триатлона Казахстана, успех на Кубке Азии стал результатом системной подготовки, работы тренерского штаба и усиленного внимания к юниорскому резерву.

А ранее Бублик выиграл шестой титул в карьере и поднялся на 30-е место рейтинга ATP.