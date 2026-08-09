Казахстанские триатлонисты завоевали четыре медали на этапе Кубка Азии

Юниорская сборная Казахстана по триатлону завоевала четыре медали на этапе Кубка Азии в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

У мужчин золотую медаль выиграл Рамазан Айнегов с результатом 21:59. Вторым стал его соотечественник Гор Депершмидт – 22:04, третье место занял россиянин Илья Зотов – 22:12, сообщили в НОК РК.

В женском зачете победу одержала Алуа Нурмухамет, показав результат 25:26. "Серебро" завоевала Калерия Шнайдер – 25:48, "бронза" у россиянки Алены Лопатиной – 25:50.

Таким образом, казахстанские юниоры выиграли два "золота" и два "серебра". Днем ранее в соревнованиях среди взрослых Арлан Жанабай завоевал серебряную медаль.

Ранее казахстанец завоевал "золото" на престижном турнире по настольному теннису.