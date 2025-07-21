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Спорт

"Барселона" побила рекорд клуба на продажах футболок с именем своего нападающего

Футбол, поле, игроки, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 05:30 Фото: Instagram/lamineyamal
Футбольный клуб "Барселона" за 24 часа продала 70 тыс. футболок с фамилией крайнего нападающего Ламина Ямаля после смены им игрового номера на 10-й. Это стало новым рекордом клуба, сообщает Zakon.kz.

По данным Barca Blaugranes, по внутренним оценкам, сине-гранатовые заработали около 10 млн евро на этих продажах.

По информации источника, коммерческий успех превзошел все прогнозы "Барселоны". Футболки с 10-м номером и фамилией Ямаля были разосланы более чем в 170 стран.

Это самый большой объем продаж футболок за один день в истории клуба. Он превзошел показатели бывших нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара.

Ранее сообщалось, что знаменитый рэпер стал совладельцем известного футбольного клуба из Англии.

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Аксинья Титова
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