"Барселона" побила рекорд клуба на продажах футболок с именем своего нападающего

Футбольный клуб "Барселона" за 24 часа продала 70 тыс. футболок с фамилией крайнего нападающего Ламина Ямаля после смены им игрового номера на 10-й. Это стало новым рекордом клуба, сообщает Zakon.kz.

По данным Barca Blaugranes, по внутренним оценкам, сине-гранатовые заработали около 10 млн евро на этих продажах.

По информации источника, коммерческий успех превзошел все прогнозы "Барселоны". Футболки с 10-м номером и фамилией Ямаля были разосланы более чем в 170 стран.

Это самый большой объем продаж футболок за один день в истории клуба. Он превзошел показатели бывших нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара.

Ранее сообщалось, что знаменитый рэпер стал совладельцем известного футбольного клуба из Англии.