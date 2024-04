16-летний футболист "Барселоны" переписал два рекорда Лиги чемпионов

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ стал для футболиста десятым в этом турнире. Молодой испанец добрался до этой отметки в возрасте 16-ти лет и 278 дней. Он улучшил прежнее достижение бельгийца Юри Тилеманса, который сыграл 10 игр в Лиге чемпионов, когда ему было 17 лет и 216 дней.

Lamine Yamal (16 ans et 278 jours) va devenir le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 matchs en @ChampionsLeague devant Youri Tielemans (17 ans et 216 jours). #UCL #BarcaPsg