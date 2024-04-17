16-летний футболист "Барселоны" переписал два рекорда Лиги чемпионов

В ночь на 17 апреля вингер каталонского футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль побил два рекорда Лиги чемпионов УЕФА в поединке против французского ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

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Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ стал для футболиста десятым в этом турнире. Молодой испанец добрался до этой отметки в возрасте 16-ти лет и 278 дней. Он улучшил прежнее достижение бельгийца Юри Тилеманса, который сыграл 10 игр в Лиге чемпионов, когда ему было 17 лет и 216 дней.

Lamine Yamal (16 ans et 278 jours) va devenir le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 matchs en @ChampionsLeague devant Youri Tielemans (17 ans et 216 jours). #UCL #BarcaPsg — Stats Foot (@Statsdufoot) April 16, 2024

Плюс к этому Ямаль сделал голевую передачу своему напарнику Рафинье, который открыл счет в противостоянии с ПСЖ. Тем самым Ламин стал самым молодым игроком с результативным ассистом в истории плей-офф Лиги чемпионов.





Фото: Instagram/fcbarcelona

К сожалению, данные рекорды юного дарования не помогли "Барселоне". Каталонский клуб вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда Хави крупно проиграла на домашней арене в ответном поединке ЛЧ французскому ПСЖ – 1:4.





Фото: Instagram/fcbarcelona

Сам же наставник "блауграны" Хави в этом матче получил красную карточку за несогласие с решениям судьи Иштвана Ковача. В одном из игровых эпизодов испанский тренер начал кричать и пнул ограждение вдоль поля. За этот поступок специалиста удалили.



Нужно заметить, что главный тренер "Барселоны" не впервые удаляется в этом сезоне. Ранее он получал красные карточки в матчах Ла Лиги с "Хетафе" и "Атлетико".