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16-летний футболист "Барселоны" переписал два рекорда Лиги чемпионов

Футбол 2 Рекорда Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:59 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 17 апреля вингер каталонского футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль побил два рекорда Лиги чемпионов УЕФА в поединке против французского ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

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Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ стал для футболиста десятым в этом турнире. Молодой испанец добрался до этой отметки в возрасте 16-ти лет и 278 дней. Он улучшил прежнее достижение бельгийца Юри Тилеманса, который сыграл 10 игр в Лиге чемпионов, когда ему было 17 лет и 216 дней.

Плюс к этому Ямаль сделал голевую передачу своему напарнику Рафинье, который открыл счет в противостоянии с ПСЖ. Тем самым Ламин стал самым молодым игроком с результативным ассистом в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол Два рекорда ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:59

Фото: Instagram/fcbarcelona

К сожалению, данные рекорды юного дарования не помогли "Барселоне". Каталонский клуб вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда Хави крупно проиграла на домашней арене в ответном поединке ЛЧ французскому ПСЖ – 1:4.

Футбол Удаление Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 11:59

Фото: Instagram/fcbarcelona

Сам же наставник "блауграны" Хави в этом матче получил красную карточку за несогласие с решениям судьи Иштвана Ковача. В одном из игровых эпизодов испанский тренер начал кричать и пнул ограждение вдоль поля. За этот поступок специалиста удалили.

Нужно заметить, что главный тренер "Барселоны" не впервые удаляется в этом сезоне. Ранее он получал красные карточки в матчах Ла Лиги с "Хетафе" и "Атлетико".

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