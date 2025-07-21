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Спорт

С кем сыграет "Кайрат", если выйдет в третий раунд отбора Лиги чемпионов

Футбол Жеребьевка Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 15:55 Фото: Instagram/f.c.kairat
В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где одним из участников предстоящих игр может стать алматинский футбольный клуб "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

При сортировке команды были разделены на две сетки: Путь чемпионов и Путь лиги. Болельщики смогли увидеть прямую трансляцию жеребьевки на официальном сайте УЕФА.

В случае прохода действующего чемпиона Казахстана в третий раунд квалификации Лиги чемпионов соперником алматинской дружины станет победитель противостояния "Слован" (Словакия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина).

Первый матч пройдет 5 или 6 августа, а ответная встреча запланирована на 12 августа.

Подопечные Рафаэля Уразбахтина в первом раунде отбора Лиги чемпионов были сильнее словенской "Олимпии" (1:1, 2:0)

Далее наш клуб ждет двухматчевое рандеву с финским КуПСом. Сначала 22 июля в Куопио, затем 29 июля в Алматы. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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