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Спорт

Определен соперник "Кайрата" по третьему раунду отбора Лиги чемпионов

Футбол Соперник Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 09:49 Фото: Instagram/skslovanbratislava
В ночь на 30 июля прошли большинство матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, по итогам одного из них стал известен следующий оппонент казахстанского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

В соперники алматинскому коллективу по третьему раунду самого престижного клубного турнира Европы попался словацкий "Слован". 

Первый матч между этими командами состоится 6 августа в Алматы, начало встречи – в 20:00. Ответная игра пройдет в Братиславе 13 августа, стартовый свисток назначен на 23:15 по казахстанскому времени.

"Слован" – действующий и 23-кратный чемпион Словакии, 17 раз владел Кубком страны. Титулованный клуб работает под руководством экс-главного тренера "Кайрата" Владимира Вайсса.

Накануне "Короли Братиславы" в ответном поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов на выезде сыграли вничью (2:2) с "Зриньски" (Босния и Герцеговина) и благодаря победе в стартовой игре (4:0) пробились в следующий этап.

В свою очередь чемпион Казахстана одержал фантастическую победу в противостоянии с финским КуПСом, решив все свои вопросы в первом тайме.

Подопечные Рафаэля Уразбахтина забили три безответных мяча в ворота гостей и пробились в третий раунд отбора Лиги чемпионов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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