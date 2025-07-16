С кем и когда играет "Кайрат" во втором раунде отбора Лиги чемпионов

В ночь на 16 июля завершились большинство матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которых определен соперник алматинского "Кайрата" на следующем этапе турнира, сообщает Zakon.kz.

Во втором раунде отбора Лиги чемпионов "Кайрату" будет противостоять представитель финского футбола, семикратный чемпион этой страны КуПС.

Минувшей ночью действующий чемпион Финляндии по сумме двух игр был сильнее молдавского "Милсами" (1:0, 0:0).

Первый поединок с финской дружиной чемпион Казахстана проведет на выезде 22 июля, а ответный пройдет в Алматы 29 июля.

Как уже известно, алматинский коллектив накануне дома порадовал своих фанатов уверенной победой над словенской "Олимпией" – 2:0, а ранее был счет 1:1 в гостях.

После успеха команды Рафаэля Уразбахтина теперь ждем положительных показателей от других казахстанских клубов: "Актобе" (Лига Европы) и "Ордабасы" (Лига конференций).

Они играют свои ответные встречи вечером 17 июля в Актобе и Шымкенте.