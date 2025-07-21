Стали известны имена победителей чемпионата Казахстана по маунтинбайку

Фото: olympic.kz

С 18 по 20 июля в Семее прошли чемпионат Казахстана по маунтинбайку среди элиты и юниоров, а также VI Молодежные спортивные игры. Соревнования проводились в дисциплинах олимпийского кросс-кантри (XCO) и кросс-кантри шорт-трек (XCC), сообщает Zakon.kz.

Результаты чемпионата Казахстана в XCO: Мужчины (элита): Денис Сергиенко (область Жетысу). Назарбек Бекен (Шымкент). Никита Галкин (Шымкент). Женщины (элита): Алина Карасёва (Алматинская область). Татьяна Генелёва (Павлодарская область). Виолетта Казакова (Шымкент). Результаты чемпионата Казахстана в XCC: Мужчины (элита): Никита Галкин (Шымкент). Денис Сергиенко (область Жетысу). Назарбек Бекен (Шымкент). Женщины (элита): Татьяна Генелёва (Павлодарская область). Алина Карасёва (Алматинская область). Виолетта Казакова (Шымкент). Результаты VI Молодежных спортивных игр в XCO: Юноши: Альдер Егрешов (Шымкент). Алмир Валиев (Шымкент). Богдан Лухманов (Алматы). Девушки: София Мамаева (Костанайская область). Юлия Ли (Жамбылская область). Софья Бундина (Шымкент). Между тем 40-летняя теннисистка и мама двух детей Галина Воскобоева возобновила игровую карьеру.

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