Стали известны имена победителей чемпионата Казахстана по маунтинбайку
Фото: olympic.kz
С 18 по 20 июля в Семее прошли чемпионат Казахстана по маунтинбайку среди элиты и юниоров, а также VI Молодежные спортивные игры. Соревнования проводились в дисциплинах олимпийского кросс-кантри (XCO) и кросс-кантри шорт-трек (XCC), сообщает Zakon.kz.
Результаты чемпионата Казахстана в XCO:
Мужчины (элита):
- Денис Сергиенко (область Жетысу).
- Назарбек Бекен (Шымкент).
- Никита Галкин (Шымкент).
Женщины (элита):
- Алина Карасёва (Алматинская область).
- Татьяна Генелёва (Павлодарская область).
- Виолетта Казакова (Шымкент).
Результаты чемпионата Казахстана в XCC:
Мужчины (элита):
- Никита Галкин (Шымкент).
- Денис Сергиенко (область Жетысу).
- Назарбек Бекен (Шымкент).
Женщины (элита):
- Татьяна Генелёва (Павлодарская область).
- Алина Карасёва (Алматинская область).
- Виолетта Казакова (Шымкент).
Результаты VI Молодежных спортивных игр в XCO:
Юноши:
- Альдер Егрешов (Шымкент).
- Алмир Валиев (Шымкент).
- Богдан Лухманов (Алматы).
Девушки:
- София Мамаева (Костанайская область).
- Юлия Ли (Жамбылская область).
- Софья Бундина (Шымкент).
Между тем 40-летняя теннисистка и мама двух детей Галина Воскобоева возобновила игровую карьеру.
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