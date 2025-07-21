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Спорт

Стали известны имена победителей чемпионата Казахстана по маунтинбайку

велоспорт, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 18:52 Фото: olympic.kz
С 18 по 20 июля в Семее прошли чемпионат Казахстана по маунтинбайку среди элиты и юниоров, а также VI Молодежные спортивные игры. Соревнования проводились в дисциплинах олимпийского кросс-кантри (XCO) и кросс-кантри шорт-трек (XCC), сообщает Zakon.kz.

Результаты чемпионата Казахстана в XCO:

Мужчины (элита):

  1. Денис Сергиенко (область Жетысу).
  2. Назарбек Бекен (Шымкент).
  3. Никита Галкин (Шымкент).

Женщины (элита):

  1. Алина Карасёва (Алматинская область).
  2. Татьяна Генелёва (Павлодарская область).
  3. Виолетта Казакова (Шымкент).

Результаты чемпионата Казахстана в XCC:

Мужчины (элита):

  1. Никита Галкин (Шымкент).
  2. Денис Сергиенко (область Жетысу).
  3. Назарбек Бекен (Шымкент).

Женщины (элита):

  1. Татьяна Генелёва (Павлодарская область).
  2. Алина Карасёва (Алматинская область).
  3. Виолетта Казакова (Шымкент).

Результаты VI Молодежных спортивных игр в XCO:

Юноши:

  1. Альдер Егрешов (Шымкент).
  2. Алмир Валиев (Шымкент).
  3. Богдан Лухманов (Алматы).

Девушки:

  1. София Мамаева (Костанайская область).
  2. Юлия Ли (Жамбылская область).
  3. Софья Бундина (Шымкент).

Между тем 40-летняя теннисистка и мама двух детей Галина Воскобоева возобновила игровую карьеру.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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