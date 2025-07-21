Известная казахстанка возвращается в большой спорт

40-летняя теннисистка и мама двух детей Галина Воскобоева возобновила игровую карьеру. После четырехгодичного перерыва экс-член сборной Казахстана сыграет на турнире WTA 500 в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

Галина Воскобоева заявлена в парном разряде, где ей будет помогать россиянка Камила Рахимова. После этого наша опытная теннисистка планирует выступить еще в ряде турниров американской серии перед стартом на US Open-2025.

В первом круге соревнований WTA 500 на кортах Вашингтона дуэт Воскобоева/Рахимова встретится с местной парой Кэролайн Доулхайд и Софией Кенин.

Этот поединок пройдет вечером 21 июля. Начало в 22:30 по казахстанскому времени.

Фото: Instagram/galinavoskoboeva

Воскобоева в свое время занимала 42-ю позицию в рейтинге WTA, а в парном разряде она добиралась до 26-й строчки.

Галина по два раза была участницей четвертьфинала парного турнира на Australian Open и "Ролан Гаррос". В составе сборной Казахстана отыграла 32 матча. Последний официальный матч в рамках WTA провела в 2021 году.

Помимо Воскобоевой, на кортах Вашингтона выступит и лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в этот раз сыграет сразу в двух категориях.