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Спорт

Известная казахстанка возвращается в большой спорт

Теннис Возобновление Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 13:22 Фото: Instagram/galinavoskoboeva
40-летняя теннисистка и мама двух детей Галина Воскобоева возобновила игровую карьеру. После четырехгодичного перерыва экс-член сборной Казахстана сыграет на турнире WTA 500 в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

Галина Воскобоева заявлена в парном разряде, где ей будет помогать россиянка Камила Рахимова. После этого наша опытная теннисистка планирует выступить еще в ряде турниров американской серии перед стартом на US Open-2025.

В первом круге соревнований WTA 500 на кортах Вашингтона дуэт Воскобоева/Рахимова встретится с местной парой Кэролайн Доулхайд и Софией Кенин.

Этот поединок пройдет вечером 21 июля. Начало в 22:30 по казахстанскому времени.

Фото: Instagram/galinavoskoboeva

Воскобоева в свое время занимала 42-ю позицию в рейтинге WTA, а в парном разряде она добиралась до 26-й строчки.

Галина по два раза была участницей четвертьфинала парного турнира на Australian Open и "Ролан Гаррос". В составе сборной Казахстана отыграла 32 матча. Последний официальный матч в рамках WTA провела в 2021 году.

Помимо Воскобоевой, на кортах Вашингтона выступит и лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в этот раз сыграет сразу в двух категориях.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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