Казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по маунтинбайку Денис Сергиенко стал серебряным призером чемпионата Азии в Ташкенте (Узбекистан). Казахстанец показал второй результат в дисциплине XCO, сообщает Zakon.kz.
Сергиенко на финише показал результат 01:24:47.
Обладателем золотой награды стал Рики Китабаяси (Япония). Юань Цзиньвэй (Китай) замкнул тройку лучших.
Добавим, что ранее Юлия Ли в молодежной категории завоевала две "бронзы" (в XCO и XCC).
Ранее сообщалось, что казахстанка стала призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане.
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