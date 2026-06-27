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Спорт

Казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане

Денис Сергиенко принес Казахстану серебро чемпионата Азии по маунтинбайку, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 18:05 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по маунтинбайку Денис Сергиенко стал серебряным призером чемпионата Азии в Ташкенте (Узбекистан). Казахстанец показал второй результат в дисциплине XCO, сообщает Zakon.kz.

Сергиенко на финише показал результат 01:24:47.

Обладателем золотой награды стал Рики Китабаяси (Япония). Юань Цзиньвэй (Китай) замкнул тройку лучших.

Добавим, что ранее Юлия Ли в молодежной категории завоевала две "бронзы" (в XCO и XCC).

Ранее сообщалось, что казахстанка стала призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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