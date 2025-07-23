Два легендарных теннисиста снова сразились и бросили вызов остальным

Самые знаменитые и популярные теннисисты современности – испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер – сыграли товарищескую встречу в гольф, сообщает Zakon.kz.

Яркие моменты этой игры оба теннисиста выставили в своих социальных сетях, а Роджер Федерер даже намекнул желающим на парный поединок против них с Рафаэлем Надалем.

"Кто-нибудь готов сразиться с нами двумя?" Роджер Федерер

Нельзя не заметить, что эти выдающиеся теннисисты в последнее время очень часто появляются вместе на различных мероприятиях, а в свое время были главными соперниками на корте.

Недавно Федерер пришел на чествование Надаля в Париже, когда проходил Открытый чемпионат Франции-2025.

Затем на днях швейцарец посетил Академию тенниса испанца на Мальорке.