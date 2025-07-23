#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
531.96
622.45
6.79
Спорт

Два легендарных теннисиста снова сразились и бросили вызов остальным

Теннис Гольф Игра, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 12:02 Фото: Instagram/rogerfederer
Самые знаменитые и популярные теннисисты современности – испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер – сыграли товарищескую встречу в гольф, сообщает Zakon.kz.

Яркие моменты этой игры оба теннисиста выставили в своих социальных сетях, а Роджер Федерер даже намекнул желающим на парный поединок против них с Рафаэлем Надалем.

"Кто-нибудь готов сразиться с нами двумя?"Роджер Федерер

Нельзя не заметить, что эти выдающиеся теннисисты в последнее время очень часто появляются вместе на различных мероприятиях, а в свое время были главными соперниками на корте.

Недавно Федерер пришел на чествование Надаля в Париже, когда проходил Открытый чемпионат Франции-2025.

Затем на днях швейцарец посетил Академию тенниса испанца на Мальорке. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Наставник "Кайрата" высказался о финском провале в Лиге чемпионов
Спорт
10:42, Сегодня
Наставник "Кайрата" высказался о финском провале в Лиге чемпионов
Матч турнира в Финляндии печально закончился для казахстанского теннисиста
Спорт
06:59, Сегодня
Матч турнира в Финляндии печально закончился для казахстанского теннисиста
Елена Рыбакина оценила первый матч в паре с Эммой Радукану
Спорт
04:59, 23 июля 2025
Елена Рыбакина оценила первый матч в паре с Эммой Радукану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: