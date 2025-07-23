Два легендарных теннисиста снова сразились и бросили вызов остальным
Фото: Instagram/rogerfederer
Самые знаменитые и популярные теннисисты современности – испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер – сыграли товарищескую встречу в гольф, сообщает Zakon.kz.
Яркие моменты этой игры оба теннисиста выставили в своих социальных сетях, а Роджер Федерер даже намекнул желающим на парный поединок против них с Рафаэлем Надалем.
"Кто-нибудь готов сразиться с нами двумя?"Роджер Федерер
Нельзя не заметить, что эти выдающиеся теннисисты в последнее время очень часто появляются вместе на различных мероприятиях, а в свое время были главными соперниками на корте.
Недавно Федерер пришел на чествование Надаля в Париже, когда проходил Открытый чемпионат Франции-2025.
Затем на днях швейцарец посетил Академию тенниса испанца на Мальорке.
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