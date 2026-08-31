Опубликовано трогательное видео вхождения Федерера в Зал теннисной славы

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер официально стал членом Международного зала теннисной славы в Ньюпорте (США), сообщает Zakon.kz.

Федерер является 20-кратным чемпионом турниров "Большого шлема". Он считается рекордсменом и по количеству побед на "Уимблдоне" – их у него восемь. Плюс швейцарец брал рекордные пять раз US Open.

Роджер держит рекорд по количеству недель на первой позиции рейтинга ATP подряд – 237. А всего он был первой ракеткой 310 недель, уступая по этому показателю Новаку Джоковичу.

45-летний теннисист за свою профессиональную карьеру выиграл 103 турнира, хотя здесь рекордсменом считается американец Джимми Коннорс (109).

Также Федерер становился чемпионом парного разряда на Олимпиаде-2008 и в составе швейцарской сборной брал Кубок Дэвиса-2014.

Выдающийся спортсмен завершил карьеру в сентябре 2022 года, сыграв прощальный матч на Кубке Рода Лэйвера в паре с другой легендой – испанцем Рафаэлем Надалем.