Два гения мирового тенниса встретились в испанской Академии Надаля

17 июля в знаменитой испанской теннисной школе прошло рандеву двух великих мастеров большой ракетки – Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, сообщает Zakon.kz.

Легендарный швейцарский теннисист, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер прибыл с визитом в академию своего коллеги, которая находится в испанской Мальорке.

Эту информацию на своей странице в Instagram распространил 22-кратный обладатель мэйджоров и король грунта Рафаэль Надаль.

"Очень насладился нашим утром вместе в академии". Рафаэль Надаль

39-летний испанец завершил карьеру год назад из-за бесконечных травм. За свою карьеру он выиграл 92 турнира в одиночном разряде, 22 из которых относятся к списку Гранд слэмов.

В свою очередь Федерер, которому сейчас 43 года, распрощался с теннисом три года назад. В его копилке ныне 103 титула ATP, 20 из них с логотипом турниров "Большого шлема".

Пока неизвестно, зачем приезжал швейцарец к коллеге, может быть, из-за третьей ракетки мира Александра Зверева, который в эти дни тренируется на кортах Академии Надаля и экспериментирует с тренерским штабом.