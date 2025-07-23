#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
531.96
622.45
6.79
Спорт

Экс-первая ракетка мира развелась с легендарным футболистом "Баварии"

Футбол Теннис Развод, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:35 Фото: Instagram/anaivanovic
Знаменитая в прошлом титулованная сербская теннисистка Ана Иванович и прославленный футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет совместного брака, сообщает Zakon.kz.

Как информирует немецкое издание Spiegel, новостью о разводе звездной пары поделился адвокат экс-первой ракетки мира. Одной из причин расставания называются "непреодолимые разногласия" между Аной и Бастианом. 

В большинстве случаев Швайнштайгер много ездил по разным странам с командировками и жил в основном родном городе – Мюнхене. А Иванович с детьми проживала в Белграде.

Они были одними из лучших в своих видах спорта. Сербка добилась своего наивысшего успеха в 2008 году, выиграв Ролан Гаррос и выйдя в финал Открытого чемпионата Австралии.

Ана завершила карьеру в конце 2016 года из-за травм.

Швайнштайгер выиграл ЧМ-2014 по футболу в составе сборной Германии и спустя пять лет повесил бутсы на гвоздь. Позже его пригласили на работу телевизионным экспертом.

Звездная пара поженилась в июле 2016 года, у них три сына: Лука, Леон и Тео.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Знаменитого камерунского футболиста подозревают в краже 600 тысяч долларов
Спорт
16:35, Сегодня
Знаменитого камерунского футболиста подозревают в краже 600 тысяч долларов
В США трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях
Спорт
15:29, Сегодня
В США трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях
Как сыграли конкуренты "Кайрата" в первых матчах отбора Лиги чемпионов
Спорт
13:22, Сегодня
Как сыграли конкуренты "Кайрата" в первых матчах отбора Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: