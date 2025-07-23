Экс-первая ракетка мира развелась с легендарным футболистом "Баварии"

Знаменитая в прошлом титулованная сербская теннисистка Ана Иванович и прославленный футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет совместного брака, сообщает Zakon.kz.

Как информирует немецкое издание Spiegel, новостью о разводе звездной пары поделился адвокат экс-первой ракетки мира. Одной из причин расставания называются "непреодолимые разногласия" между Аной и Бастианом.

В большинстве случаев Швайнштайгер много ездил по разным странам с командировками и жил в основном родном городе – Мюнхене. А Иванович с детьми проживала в Белграде.

Они были одними из лучших в своих видах спорта. Сербка добилась своего наивысшего успеха в 2008 году, выиграв Ролан Гаррос и выйдя в финал Открытого чемпионата Австралии.

Ана завершила карьеру в конце 2016 года из-за травм.

Швайнштайгер выиграл ЧМ-2014 по футболу в составе сборной Германии и спустя пять лет повесил бутсы на гвоздь. Позже его пригласили на работу телевизионным экспертом.



Звездная пара поженилась в июле 2016 года, у них три сына: Лука, Леон и Тео.