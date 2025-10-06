Норвежский футболист "Ман Сити" забил в девятом матче подряд

Знаменитый суперфорвард Эрлинг Холанд отметился голами в девяти играх подряд за "Манчестер Сити" и сборную Норвегии. 25-летний футболист забил 16 голов, сообщает Zakon.kz.

5 октября нападающий "горожан" принес выездную победу своему клубу в игре против "Брентфорда" в рамках седьмого тура АПЛ (1:0).

Гол норвежца, который он оформил на девятой минуте, стал единственным и решающим на стадионе "Брентфорд Комьюнити".

Победный гол Холанда позволил "небесно-голубым" продлить свою серию без поражений до семи игр (пять выигрышей и две ничьих).

Сейчас команда Хосепа Гвардиолы находится на пятом месте турнирной таблицы английского чемпионата с багажом в 13 очков.

А во главе списка лучших футбольных дружин Англии стоит "Арсенал" (16 баллов), который является будущим соперником казахстанского "Кайрата" по Лиге чемпионов УЕФА.

"Канониры" перед встречей с алматинцами из-за травмы потеряли своего капитана Мартина Эдегора.