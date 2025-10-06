#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Спорт

Норвежский футболист "Ман Сити" забил в девятом матче подряд

Футбол Голы 9 Матчей Кряду, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 12:25 Фото: Instagram/mancity
Знаменитый суперфорвард Эрлинг Холанд отметился голами в девяти играх подряд за "Манчестер Сити" и сборную Норвегии. 25-летний футболист забил 16 голов, сообщает Zakon.kz.

5 октября нападающий "горожан" принес выездную победу своему клубу в игре против "Брентфорда" в рамках седьмого тура АПЛ (1:0).

Гол норвежца, который он оформил на девятой минуте, стал единственным и решающим на стадионе "Брентфорд Комьюнити".

Победный гол Холанда позволил "небесно-голубым" продлить свою серию без поражений до семи игр (пять выигрышей и две ничьих).

Сейчас команда Хосепа Гвардиолы находится на пятом месте турнирной таблицы английского чемпионата с багажом в 13 очков.

А во главе списка лучших футбольных дружин Англии стоит "Арсенал" (16 баллов), который является будущим соперником казахстанского "Кайрата" по Лиге чемпионов УЕФА.

"Канониры" перед встречей с алматинцами из-за травмы потеряли своего капитана Мартина Эдегора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Травма Холанда может смешать карты "Манчестер Сити"
17:43, 17 ноября 2023
Травма Холанда может смешать карты "Манчестер Сити"
Роналду отметился голом в девятом матче подряд за "Аль-Наср"
09:45, 26 февраля 2024
Роналду отметился голом в девятом матче подряд за "Аль-Наср"
Звезда "Манчестер Сити" готов перейти в другой клуб
03:59, 26 октября 2024
Звезда "Манчестер Сити" готов перейти в другой клуб
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: