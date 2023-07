Экс-первая ракетка мира Иванович назвала Швёнтек своей любимой теннисисткой в текущем туре

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Ана Иванович объяснила свой выбор: "Я считаю ее универсальным игроком!", а также сказала, что ее кумиром в теннисе всегда была Моника Селеш.

На вопрос о лучшем матче в карьере Иванович сказала: "У меня несколько любимых матчей, но в голову приходит полуфинал Ролан Гаррос -2007 против Марии Шараповой". В той встрече сербская теннисистка победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Также Ана Иванович призналась, что из всех турниров, которые не смогла выиграть, она бы хотела победить на Уимблдоне. На этом "Шлеме" спортсменка доходила только до полуфинала (в 2007 году).

My favorite active tennis player is @iga_swiatek as i think she is really a all court player! https://t.co/bC12nkHku4