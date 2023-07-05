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Экс-первая ракетка мира Иванович назвала Швёнтек своей любимой теннисисткой в текущем туре

Бывшая сербская профессиональная теннисистка Ана Иванович ответила на вопросы подписчиков в Твиттере Фото: twitter/anaivanovic
Бывшая сербская профессиональная теннисистка Ана Иванович ответила на вопросы подписчиков в "Твиттере". Экс-первая ракетка мира назвала Игу Швёнтек своей любимой действующей теннисисткой, сообщает Zakon.kz.

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Ана Иванович объяснила свой выбор: "Я считаю ее универсальным игроком!", а также сказала, что ее кумиром в теннисе всегда была Моника Селеш.

На вопрос о лучшем матче в карьере Иванович сказала: "У меня несколько любимых матчей, но в голову приходит полуфинал Ролан Гаррос -2007 против Марии Шараповой". В той встрече сербская теннисистка победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Также Ана Иванович призналась, что из всех турниров, которые не смогла выиграть, она бы хотела победить на Уимблдоне. На этом "Шлеме" спортсменка доходила только до полуфинала (в 2007 году).

В декабре 2016 года Иванович объявила о завершении профессиональной карьеры.

Ранее на Уимблдоне прошло чествование Роджера Федерера. 

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