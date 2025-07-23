Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Австрии
Фото: Instagram/bublik
В австрийском Кицбюэле состоялся матч второго круга турнира категории АTP-250. Казахстанский теннисист Александр Бублик встречался с представителем Аргентины Тьяго Агустином Тиранте, сообщает Zakon.kz.
Бублик одержал победу в этом матче – 6:3, 6:4. Матч длился один час и 14 минут.
Таким образом Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Кицбюэле. Он сыграет со своим соотечественником Александром Шевченко.
Ранее сообщалось, что Бублик выиграл шестой титул в карьере и поднялся на 30-е место рейтинга ATP.
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