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Спорт

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Австрии

Александр Бублик вышел в четвертьфинал в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 20:55 Фото: Instagram/bublik
В австрийском Кицбюэле состоялся матч второго круга турнира категории АTP-250. Казахстанский теннисист Александр Бублик встречался с представителем Аргентины Тьяго Агустином Тиранте, сообщает Zakon.kz.

Бублик одержал победу в этом матче – 6:3, 6:4. Матч длился один час и 14 минут.

Таким образом Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Кицбюэле. Он сыграет со своим соотечественником Александром Шевченко.

Ранее сообщалось, что Бублик выиграл шестой титул в карьере и поднялся на 30-е место рейтинга ATP.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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