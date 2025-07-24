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Спорт

Рыбакина справилась с 18-летней соперницей

Елена Рыбакина - Виктория Мбоко, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 06:44 Фото: Instagram/lenarybakina
24 июля, в очередном матче на турнире WTA-500 в Вашингтоне, померились силами Елена Рыбакина и Виктория Мбоко, сообщает Zakon.kz.

Рыбакина никак не войдет в топ-10 рейтинга. Хотя сегодня она обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко во втором круге турнира в Вашингтоне со счетом 7:5, 7:6 (7:1).

Матч длился 85 минут. За это время Рыбакина сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

На счету Мбоко три подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Таким образом Рыбакина вышла в третий круг турнира в Вашингтоне.

Ранее Рыбакина и Радукану успешно прошли первый круг парного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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