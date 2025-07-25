Впервые в истории сразу две шахматистки Индии сыграют в финале Кубка мира
Любители шахмат прекрасно знают, что за последние несколько лет родоначальники этого вида спорта бурно дают результаты на всех фронтах. Все началось с беспрецедентного двойного триумфа на Олимпиаде-2024 в Будапеште, где Индия завоевала "золото" как в открытом, так и в женском турнире.
Затем Гукеш Доммараджу в возрасте 18 лет стал чемпионом мира по шахматам, вписав свое имя в историю как самый молодой абсолютный чемпион современности.
И вот теперь сразу две участницы из Индии вышли в финал женского чемпионата мира. Это первый случай в истории данных соревнований.
Сначала в финал Кубка мира-2025 вышла 19-летняя Дивья Дешмукх, сразившая экс-чемпионку мира среди женщин – китаянку Тань Чжунъи (1,5:0,5).
Оппонировать Дешмукх в матче за титул будет 38-летняя Хампи Конеру, которая накануне переиграла другую представительницу Поднебесной Лэй Тинцзе – 5:3.
Финальный поединок Кубка мира-2025 FIDE между Хампи Конеру и Дивья Дешмукх начнется 26 июля.
Хорошие впечатления оставили о себе на турнире в Батуми и молодые шахматистки сборной Казахстана – Меруерт Камалиденова и Элназ Калиахмет.