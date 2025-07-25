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Спорт

Впервые в истории сразу две шахматистки Индии сыграют в финале Кубка мира

Шахматы Финал Индия, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:53 Фото: Instagram/fide_chess
В эти дни на Кубке мира-2025 по шахматам среди женщин в грузинском Батуми фурор производят представительницы Индии – Дивья Дешмукх и Хампи Конеру. Благодаря их результатам Индия впервые будет играть в финале престижных состязаний и гарантированно выиграет "золото", сообщает Zakon.kz.

Любители шахмат прекрасно знают, что за последние несколько лет родоначальники этого вида спорта бурно дают результаты на всех фронтах. Все началось с беспрецедентного двойного триумфа на Олимпиаде-2024 в Будапеште, где Индия завоевала "золото" как в открытом, так и в женском турнире.

Затем Гукеш Доммараджу в возрасте 18 лет стал чемпионом мира по шахматам, вписав свое имя в историю как самый молодой абсолютный чемпион современности.

И вот теперь сразу две участницы из Индии вышли в финал женского чемпионата мира. Это первый случай в истории данных соревнований.

Сначала в финал Кубка мира-2025 вышла 19-летняя Дивья Дешмукх, сразившая экс-чемпионку мира среди женщин – китаянку Тань Чжунъи (1,5:0,5).

Оппонировать Дешмукх в матче за титул будет 38-летняя Хампи Конеру, которая накануне переиграла другую представительницу Поднебесной Лэй Тинцзе – 5:3. 

Финальный поединок Кубка мира-2025 FIDE между Хампи Конеру и Дивья Дешмукх начнется 26 июля.

Хорошие впечатления оставили о себе на турнире в Батуми и молодые шахматистки сборной Казахстана – Меруерт Камалиденова и Элназ Калиахмет. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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