"Спортинг" дал добро на переход лучшего снайпера 2024 года в "Арсенал"

Этот переход стал одним из долгих нынешнего межсезонья, из-за требований португальской стороны, которая хотела продать игрока подороже. А сам футболист не особо желал играть там, куда его хотели отправить. В итоге все закончилось в пользу шведского форварда.

Как передает известный инсайдер Фабрицио Романо, "Спортинг" и "Арсенал" уже завершили процесс и согласовали все необходимые документы.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Viktor Gyökeres, new Arsenal player as every document has now been approved and exchanged.



Arsenal and Sporting completed the process with formal authorization to travel — medical to start in next 24h.



Gyökeres, coming soon. 💣🇸🇪 pic.twitter.com/AhyrsJqS0D