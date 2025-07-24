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Спорт

"Актобе" громко заявил о себе в Лиге Конференций, обыграв пражскую "Спарту"

ФК &quot;Актобе&quot; – &quot;Спарта&quot;, победа, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 23:06 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Казахстанский клуб "Актобе" добился сенсационной победы в первом матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

24 июля на своем поле команда обыграла одного из фаворитов этапа – пражскую "Спарту" со счетом 2:1, пишет Sportarena.kz.

Героем встречи стал Даниэль Созах, открывший счет, а победный мяч забил Оралхан Омиртаев. Несмотря на статус соперника, "Актобе" продемонстрировал уверенную игру и сумел навязать борьбу чешскому клубу.

Ответная встреча состоится 31 июля в Праге. Победитель по сумме двух матчей выйдет в третий отборочный раунд, где встретится с сильнейшей командой пары "Арарат-Армения" – "Университатя Клуж" (Румыния).

А ранее сообщалось, что "Астана" 24 июля не смогла одержать победу над "Зимбру" из Молдовы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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