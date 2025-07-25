Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем на турнире в Вашингтоне

Фото: Instagram/LenaRybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о проблеме с ногами, которая беспокоит ее на турнире WTA-500 в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

В матче второго круга казахстанка обошла канадку Викторию Мбоко (6:3, 7:5). "У меня всегда есть проблемы с ногами. Иногда они серьёзны, а иногда немного получше. Конечно, нелегко менять арены, и мы с командой прилагаем все усилия, чтобы справиться с этим. Посмотрим, как я буду себя чувствовать дальше, но этот вопрос требует от меня большего внимания. Сегодня во время игры я чувствовала себя хорошо и надеюсь, что в будущем это будет становиться всё лучше и лучше", – поделилась Рыбакина на пресс-конференции после матча. Ранее она прошла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), где сыграет с победительницей встречи между американкой Винус Уильямс и полькой Магдаленой Френх.

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