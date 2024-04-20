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Елена Рыбакина рассказала о своей главной цели

Елена Рыбакина рассказала о своей главной цели Фото: Twitter.com/TheTennisLetter/
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над польской теннисисткой Игой Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500 рассказала о своей новой цели, Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана призналась, что у нее нет водительских прав. 

"Я уже давно хотела это сделать, но у меня не было возможности долго находиться на одном месте. Я уже взяла пару уроков вождения. Но да, это, конечно, цель на этот год вне корта. А с этой машиной, если я выиграю, это будет двойной гол. Надеюсь, я добьюсь этого в этом году", – сказала Рыбакина после игры. 

В случае победы на турнире WTA-500 казахстанская теннисистка получит 120 150 долларов и призовую машину от Porsche.

Ранее Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500. Видеообзор этого победного матча казахстанской теннисистки можно посмотреть тут.

Также стало известно, что соперницей Елены Рыбакиной в финале турнира WTA-500 стала украинская теннисистка Марта Костюк

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Диана Абдуллаева
Рыбакина Елена Казахстан 2024 год Хорошие новости
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