Елена Рыбакина рассказала о своей главной цели

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над польской теннисисткой Игой Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500 рассказала о своей новой цели, Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана призналась, что у нее нет водительских прав.

"Я уже давно хотела это сделать, но у меня не было возможности долго находиться на одном месте. Я уже взяла пару уроков вождения. Но да, это, конечно, цель на этот год вне корта. А с этой машиной, если я выиграю, это будет двойной гол. Надеюсь, я добьюсь этого в этом году", – сказала Рыбакина после игры.

В случае победы на турнире WTA-500 казахстанская теннисистка получит 120 150 долларов и призовую машину от Porsche.

Ранее Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500. Видеообзор этого победного матча казахстанской теннисистки можно посмотреть тут.

Также стало известно, что соперницей Елены Рыбакиной в финале турнира WTA-500 стала украинская теннисистка Марта Костюк.