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Спорт

Александр Бублик перед третьим полуфиналом сезона получил новый статус

Теннис 27 ракетка Мира, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 11:53 Фото: Instagram/generaliopen
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик проводит один из лучших сезонов в своей карьере. 24 июля он записал в личную историю достижений 20-й полуфинал на уровне ATP-Tура, что позволило ему подняться на 27-е место Live-рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Накануне лидер сборной Казахстана стал полуфиналистом грунтового турнира в австрийском Китцбюэле, обыграв своего товарища по команде Александра Шевченко – 6:4, 6:2.

Для Бублика это 20-й полуфинал на высшем уровне, до этого было 13 побед и шесть поражений. 

К тому же победа над соотечественником позволила первой ракетке Казахстана немного улучшить рейтинговое положение. К этой минуте Александр поднялся на три строчки вверх и стоит на 27-й позиции Lve-рейтинга ATP.

За выход в финал ATP 250 Бублика ждет серьезный и опытный соперник в лице голландца Ботика ван де Зандшульпа (№103 ATP).

Также прекрасно выступает, но уже за океаном, на кортах Вашингтона лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая добралась до полуфинала в парных играх, плюс ждет своего выхода на поединок 1/4 финала в одиночке.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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