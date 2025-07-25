Александр Бублик перед третьим полуфиналом сезона получил новый статус

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик проводит один из лучших сезонов в своей карьере. 24 июля он записал в личную историю достижений 20-й полуфинал на уровне ATP-Tура, что позволило ему подняться на 27-е место Live-рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Накануне лидер сборной Казахстана стал полуфиналистом грунтового турнира в австрийском Китцбюэле, обыграв своего товарища по команде Александра Шевченко – 6:4, 6:2.

Для Бублика это 20-й полуфинал на высшем уровне, до этого было 13 побед и шесть поражений.

К тому же победа над соотечественником позволила первой ракетке Казахстана немного улучшить рейтинговое положение. К этой минуте Александр поднялся на три строчки вверх и стоит на 27-й позиции Lve-рейтинга ATP.

За выход в финал ATP 250 Бублика ждет серьезный и опытный соперник в лице голландца Ботика ван де Зандшульпа (№103 ATP).

Также прекрасно выступает, но уже за океаном, на кортах Вашингтона лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая добралась до полуфинала в парных играх, плюс ждет своего выхода на поединок 1/4 финала в одиночке.