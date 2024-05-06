Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге

Казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся на 17-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта позиция в мировом списке стала для нашего игрока наивысшей в карьере, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик улучшил свое положение на один пункт в мировом рейтинге благодаря успешному выступлению на "Мастерсе" в Мадриде, где он добрался до четвертого круга.

Рейтинг АТР от 6 мая (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 9990 очков.

2. Янник Синнер (Италия) – 8860.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7345.

4. Даниил Медведев (Россия) – 7195.

5. Александр Зверев (Германия) – 5435.

6. (+2) Андрей Рублёв (Россия) – 4740.

7. (-1) Каспер Рууд (Норвегия) – 4535.

8. (-1) Стефанос Циципас (Греция) – 3860.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3730.

10. Григор Димитров (Болгария)– 3605...

17. (+1) Александр Бублик (Казахстан) – 2055...

60. (-1) Александр Шевченко (Казахстан) – 848...

134. (-5) Михаил Кукушкин (Казахстан) – 482...

174. (+8) Бейбит Жукаев (Казахстан) – 347...

177. (+7) Денис Евсеев (Казахстан) – 341...

223. (+11) Дмитрий Попко (Казахстан) – 272...

247. (+24) Тимофей Скатов (Казахстан) – 237.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее был представлен видеообзор матча Александр Бублик – Даниил Медведев.