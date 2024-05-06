Александр Бублик установил личный рекорд в мировом рейтинге
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Александр Бублик улучшил свое положение на один пункт в мировом рейтинге благодаря успешному выступлению на "Мастерсе" в Мадриде, где он добрался до четвертого круга.
Рейтинг АТР от 6 мая (одиночный разряд)
1. Новак Джокович (Сербия) – 9990 очков.
2. Янник Синнер (Италия) – 8860.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 7345.
4. Даниил Медведев (Россия) – 7195.
5. Александр Зверев (Германия) – 5435.
6. (+2) Андрей Рублёв (Россия) – 4740.
7. (-1) Каспер Рууд (Норвегия) – 4535.
8. (-1) Стефанос Циципас (Греция) – 3860.
9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3730.
10. Григор Димитров (Болгария)– 3605...
17. (+1) Александр Бублик (Казахстан) – 2055...
60. (-1) Александр Шевченко (Казахстан) – 848...
134. (-5) Михаил Кукушкин (Казахстан) – 482...
174. (+8) Бейбит Жукаев (Казахстан) – 347...
177. (+7) Денис Евсеев (Казахстан) – 341...
223. (+11) Дмитрий Попко (Казахстан) – 272...
247. (+24) Тимофей Скатов (Казахстан) – 237.
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Ранее был представлен видеообзор матча Александр Бублик – Даниил Медведев.