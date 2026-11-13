Казахстанец стал призером Кубка мира по фехтованию в Швейцарии
Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по фехтованию Вадим Шарлаимов стал бронзовым призером этапа Кубка мира, проходящего в Берне (Швейцария). Казахстанец поднялся на пьедестал в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на шпаге среди мужчин, сообщает Zakon.kz.
Шарлаимов пробился в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.
В борьбе за выход в финал казахстанский спортсмен встретился с представителем Венгрии Гергеем Шиклоши.
Соперник одержал победу со счетом 15:4, а Шарлаимов завершил индивидуальный турнир на третьем месте.
Ранее сообщалось, что Айбар Кайым поднялся на пьедестал в Дакаре.
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