Казахстанец стал призером Кубка мира по фехтованию в Швейцарии

Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по фехтованию Вадим Шарлаимов стал бронзовым призером этапа Кубка мира, проходящего в Берне (Швейцария). Казахстанец поднялся на пьедестал в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на шпаге среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

Шарлаимов пробился в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль. В борьбе за выход в финал казахстанский спортсмен встретился с представителем Венгрии Гергеем Шиклоши. Соперник одержал победу со счетом 15:4, а Шарлаимов завершил индивидуальный турнир на третьем месте. Ранее сообщалось, что Айбар Кайым поднялся на пьедестал в Дакаре.

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